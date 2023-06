IL MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE COMPIE 90 ANNI

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’inaugurazione della mostra “Una storia al futuro” anticipa le celebrazioni per l’importanteversario. Torino si prepara a una settimana di eventi diffusi nei luoghi simbolo della città: talk, proiezioni, laboratori didattici, esposizioni e una parata di vetture d’epoca per le vie del centro. Fondato il 19 luglio del 1933, il MAUTO –festeggia i

Il MAUTO, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, compie 90 anni

