Il mistero di Charlotte Owen | perché è stata nominata baronessa  da Boris Johnson

(Di lunedì 19 giugno 2023), 30 anni, èscelta personalmente dall’ex premier, dopo aver lavorato per alcuni mesi come sua assistente. Gli insider di Downing Street: «Roba da pazzi, nessuno che lavorava lì l’avrebbe considerata come una figura senior»

Charlotte Owen, chi è e perché è stata nominata baronessa da Boris Johnson Corriere della Sera

Owen, 30 anni, è stata scelta dall’ex premier per meriti ancora tutti da chiarire. La donna ha lavorato per alcuni mesi a Downing Street come sua assistente ...