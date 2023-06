Il libro di Giuseppe Graviano (e Salvatore Baiardo) su Berlusconi e la mafia

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il boss di Brancacciovuole pubblicare uncon le sue memorie. Forse per fare concorrenza a, il suo ex factotum che ne ha annunciato a sua volta un altro. O forse con un accordo. Di certo con l’intenzione di raccontare gli investimenti del nonno e di altri imprenditori palermitani nelle imprese di Silvio, come “Madre Natura” ha già scritto in un memoriale per il tribunale. Mentre Urbano Cairo, convocato dalla procura di Firenze come testimone sul caso Giletti, non andrà per un impedimento. A scriverlo oggi è Repubblica, che racconta le nuove ambizioni letterarie del fratello di Filippo. E della presunta foto che ritrarrebbe l’ex premier proprio cone il generale dei carabinieri Francesco Delfino. Madre ...