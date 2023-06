(Di lunedì 19 giugno 2023) dalla giuria di Zero Gradi Award 2023 per la categoria Food Conferito lo scorso giovedì 15 giugno nel suggestivo Museo Nicolis di Villafranca di Verona (VR), il premio Zero Gradi AWARD per le eccellenze del freddo è stato assegnato all’azienda di autotrasporto bergamasca GI.MA.. (sito web). A patrocinare e consegnare questo riconoscimento, il Presidente difrigoroute Italia: Umberto Torello. Riconosciuta come uno dei principali operatori logistici della filiera agro-alimentare italiana, l’azienda familiare (che ha da poco festeggiato i trent’anni di attività) ha meritato il rinomato award per gli sforzi profusi nel trasporto sostenibile. Zero Gradi AWARD è stato conferito dall’omonimo evento che ogni anno individua le eccellenze della filiera logistica del freddo: “E’ un vero onore per GI.MA.ricevere questo premio: un ...

Le immagini sono state girate di nascosto da una fonte anonima il 5 giugno scorso, durante una festa con il " 1922 Committee ", undi parlamentari ultraconservatori che si riunisce ...Nel film, sequel di And just like that, ritroveremo l'amatodi amiche americane che - con le ... che sta approfondendo il mondo della comunitàattraverso il suo bambino gender - fluid ...I membri sono Michele Cattani (Arca di Noè), Margherita Apone (Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna), Irene Pasini (Cassero LGBTI+ Center), Christian Leonardo Cristalli (), ...

Il Gruppo GI.MA. TRANS premiato dalla giuria di Zero Gradi Award ... ferpress.it

Non starò a spiegarvi il perché e il percome, fatto sta che attorno alla Yamaha Ténéré 700 si è polarizzato un bel gruppetto di bicilindriche parallele con fasatura a 270°, con prezzi attorno agli ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha delineato ai sindacati il possibile piano d'azione del governo per rilanciare le produzioni italiane e attirare nuove realtà: "Servirebbe un nuovo car ...