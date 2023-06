Il governo indiano accusa Realme di raccogliere dati degli utenti senza consenso

La questione ha anche attirato l'attenzione del, portando la società a rilasciare una dichiarazione per chiarire le funzionalità del suo servizio 'Enhanced Intelligent Services' . ...Negli anni '70, ilha cercato di entrare in contatto con loro, portando beni primari e cercando di insegnare tecniche per l'agricoltura... ma non ne hanno voluto sapere . ' C'è stato ...I dati del Dipartimento meteorologicohanno mostrato che venerdì la zona di Ballia ha ... ed esortando anche i cittadini a collaborare con ilutilizzando l' elettricità con buonsenso. '...

India, ondata di calore nel Paese: quasi 100 morti TGCOM

L'India è stata investita da un'ondata di calore che ha causato fino a 100 morti in due degli Stati più popolosi, Uttar Pradesh e Bihar. Nell'Uttar Pradesh 54 persone hanno perso la vita nel distretto ...Sono almeno 96 le persone decedute negli ultimi due giorni in Uttar Pradesh, Stato dell’India settentrionale, e nel Bihar orientale, dove è stato registrato un caldo da record, con temperature molto a ...