Il “futuro green” puzza di marxismo ed è pericoloso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Pubblichiamo la prefazione di Vittorio Sgarbi al libro “Over– L’altra faccia della rivoluzione verde – Come il ‘Gretinismo’ può distruggere l’economia e i capisaldi della cultura europea” di Salvatore Di Bartolo. Spesso opere orribili sono state realizzate in nome di una giusta causa. La Resistenza, la lotta contro la mafia o la denuncia delle morti sul lavoro sono diventate l’alibi per imporre pessime sculture e dipinti dilettanteschi: chi non applaude vuol dire che è un fascista, un mafioso o un cinico insensibile. Invece le buone cause devono essere difese da un talento artistico capace di essere all’altezza della qualità della causa, altrimenti non fa loro un omaggio, ma un oltraggio. Ancora più grave è l’allarme lanciato da Salvatore Di Bartolo, il quale non nega che l’industrializzazione e il progresso tecnico scientifico abbiano danneggiato l’ecosistema, e ...