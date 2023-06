Il fascino della normalità

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 giugno 2023) Milano Moda Uomo prosegue il suo racconto dell’uomo che verrà. Un uomo che, per la primavera/estate 2024, abbandona la pretesa di una nuova mascolinità, affidandosi a quei capi che da sempre caratterizzano il guardaroba per lui, con una consapevolezza più marcata e una libertà di giocare con colori e materiali che può nascere solo da una proposta contemporanea, attenta ai bisogni dell’uomo moderno, sempre in movimento. Un cambiamento che si respira a partire dagli accessori. A iniziare da MCM che per la stagione più calda si riappropria del suo ethos iconoclasta per creare una collezione orientata al futuro, pensata per una nuova generazione. «Made for Movement» è il titolocollezione che si compone di prodotti versatili e multifunzionali, realizzati in una molteplicità di materiali innovativi e non convenzionali. Allo stesso modo Santoni rilegge, per la ...