Il discorso di Elly Schlein alla direzione nazionale del PD

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ha in gran parte risposto alle critiche ricevute negli ultimi giorni, dicendo che «di contenuti siamo pieni ma siamo bravi a coprirli con le divisioni interne»

Nella riunione della Direzione nazionale del PdSchein pronuncia ildella coesione. Perfettamente sintonizzata sulle frequenze instabili di questo periodo lo afferma chiaramente: "A me tocca tenervi, provare a tenervi " specifica ". ...Nella relazione da segretaria del Partito Democratico , durante la direzione,Schlein non ... Ilè breve, quarantacinque minuti. Apre il microfono, si schiarisce la voce, e parte con ...Schlein , con un trentina di minuti di ritardo, dà inizio alla direzione nazionale del Partito democratico. È unlungo che, in parte, accenna a un'autocritica delle ultime sfide ...

«Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili». E nella relazione attacca Meloni e Renzi