Il disagio di adolescenti e giovani è addebitato da più parti agli adulti | che si sono rivelati incerti nel traghettarli alla vita autonoma Se nel viaggio ci si è smarriti | si può però ripartire

(Di lunedì 19 giugno 2023) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il libro di Stefania Andreoli Perfetti o felici. Diventarein un’epoca di smarrimento ha scalato le classifiche delle vendite, riempito le sale delle presentazioni in giro per l’Italia, commosso le platee in diretta sui social. Psicoterapeuta, analista, presidente dell’associazione Alice ets, Andreoli studia e segue “i” dai tempi della sua laurea, vent’anni fa. E, in nome dei figli, segue e studia le loro famiglie. Cioè noi, i genitori. L’attenzione, in questi mesi, è stata catturata dfragilità dei ventenni e dei trentenni, ragazzi interrotti nella costruzione del loro futuro. Su questo ci siamo concentrati, discutendo e giudicando tanto, ascoltando meno. Ma dietro la loro fragilità – o forse, meglio, davanti – c’è la nostra fragilità di ...