Il designatore Rocchi saluta Garcia con una battuta sul violino | tifosi perplessi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 giugno 2023) Particolaredi bentornato deldegli arbitri di Serie A, Gianluca, a Rudi: lanon è piaciuta aidel Napoli. Rudiè tornato in Italia, dopo gli anni passati alla Roma. Il tecnico francese ha lasciato un ottimo ricordo nel calcio italiano, non solo per i risultati, ma anche per il tipo di comunicazione utilizzata. Dalle battute o le frasi ad effetto nel corso delle conferenze stampa o le interviste, ma anche per un gesto rimasto nella mente deidi tutti Italia: quando a bordo campo mimò di suonare ilcome segno di protesta per una decisione arbitrale non condivisa.Rudi: “Con il VAR non avrebbe ...