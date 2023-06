Il designatore Rocchi | “No alle interviste post-partita degli arbitri Ecco la mia soluzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Gianlucachiude le porte. L’ipotesi invocata da più parti per avere una maggiore chiarezza sulle decisione dei fischietti, non è per nulla apprezzata dalarbitrale di Serie A e B: “Non trovo corretto farle fare agli, non perché non ne siano in grado, ma l’adrenalina è ancora alta, non c’è neanche grande voglia di ascoltare il motivo per cui un arbitro ha commesso o meno un errore”, ha spiegato, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “L’unica risa che si vorrebbe sentire è ‘sì, ho sbagliato‘. Ma avremo risolto poco, a noi non interessa se ha sbagliato o meno, quello ci si arriva subito, ma perché“. Il ...