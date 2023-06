Il Chelsea vuole che l’attaccante da 100 000 sterline a settimana venga venduto la prossima settimana

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilsta “spingendo” affinché Hakim Ziyech si unisca al club saudita Al-Nassr già la. Questo è secondo un recente rapporto del principale esperto di trasferimenti e Colto in fuorigioco l’editorialista Fabrizio Romano, che afferma che la proposta di trasferimento dell’esterno marocchino in Arabia Saudita sta ‘avanzando bene’. Ildi Todd Boehly sta cercando disperatamente di ridurre la propria squadra mentre Mauricio Pochettino si prepara a rimettere in carreggiata il club dopo una stagione estremamente deludente che li ha visti finire 12 ° in Premier League. I negoziati tra Hakim Ziyech e Al Nassr procedono bene. Ilsta spingendo per farlo la...