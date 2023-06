Sarà Tajani la prima scelta per sostituire iloppure emergerà una nuova figura nei prossimi ...la reazione dell'elettorato pentastellato in merito a un eventuale accordo tra Giuseppe Conte ed...Il Pd diSchlein cresce dello 0,1 e oggi è al 20 per cento (il sondaggio naturalmente è ... Primo sondaggio dopo la scomparsa del: cosa succede a Forza Italia Calo rilevante del Movimento 5 ......stratosferica per il Pd che metterebbe in discussione la tenuta stessa della segreteria di... I sondaggi danno in testa il candidato del centrodestra e a questo punto, dopo i funerali deldalle ...

"Il Cav Elly non usi il mio nome". La lezione di Renzi alla Schlein ilGiornale.it

Replica e controreplica a distanza tra la segretaria del Partito Democratico e il leader di Italia Viva sulla partecipazione della leader dem al corteo organizzato dai Cinque Stelle ...Non si spegne il coro di chi protesta per i funerali di Stato a Silvio Berlusconi e il lutto nazionale per la scomparsa di un protagonista assoluto ...