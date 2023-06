Il caso Newey in Red Bull | ora in Formula 1 gli ingegneri valgono più dei piloti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si narra che Christian Horner, Team Principal della Redche non riesce più a perdere una gara che sia una, abbia convinto Adriana diventare direttore tecnico invitando lui e sua moglie Marigold al cinema. Alla premiere del nuovo film di Star Wars a Montecarlo.si addormentò. E la moglie chiuse uno dei contratti più ricchi di sempre per un dirigente diin una saletta di un ristorante londinese. “Le capacità di negoziazione di Marigoldhanno creato una nuova classe salariale per i tecnici, improvvisamente un designer valeva uno stipendio a sei zeri”, racconta la Süddeutsche Zeitung. Ma soprattutto ha aperto la strada ad una tendenza esplosa nella1 attuale: glisono le vere star, sono più ricercati e a volte più pagati ...

Il caso Newey in Red Bull, ora in Formula 1 gli ingegneri valgono ... IlNapolista

Una giornata da ricordare per Max Verstappen e la Red Bull. L'affermazione nel GP del Canada di F1 ha consentito al campione olandese di raggiungere a 25 anni un mito del Circus, per numero di vittori ...Ogni Campione del mondo ha le proprie peculiarità, i propri punti di forza e le proprie debolezze, così come ogni vettura. Chi ha imparato a conoscere da vicino quei due mondi è Adrian Newey, il quale ...