Il cammino dell’Italia verso gli Europei Under 21 | come si sono qualificati agli azzurri | vittorie e sconfitte

(Di lunedì 19 giugno 2023) Debutterà giovedì 22 giugno contro la Francia, nella fase finale dell’Europeo di categoria, l’Italia21. Oltre ai transalpini, alla manifestazione che si svolgerà in Georgia e Romania, l’Italia troverà nel proprio girone (il D) anche Svizzera e Norvegia. Glini di Paolo Nicolato siai gironi della rassegna continentale dopo aver vinto il Gruppo F di qualificazione. La Nazionale italiana ha chiuso al primo posto con 24 punti in 10 partite, con 5 lunghezze di vantaggio sull’Irlanda seconda e 6 sulla Svezia terza. A completare il raggruppamento Montenegro e Bosnia (11 punti per entrambe) e Lussemburgo (1 punto). L’Italia, nel percorso di qualificazione, è rimasta imbattuta: ha vinto sette partite e pareggiato 1-1 con il Montenegro e due volte con la Svezia. La squadra di Nicolato ha debuttato ...