(Di lunedì 19 giugno 2023) Simoneha dato l’okay al trasferimento del calciatore. Per l’attaccante si tratterebbe di un ritorno, visto che già in passato ha vestito la maglia nerazzurra. L’Inter ha da poco concluso una stagione che è andata ad un passo dal diventare leggendaria. Nonostante un campionato al di sotto delle aspettative, infatti, i nerazzurri hanno conquistato due trofei (Coppa Italia e Supercoppa) e sono arrivati ad un passo dalla conquista della Champions League. Come affermato da Dimarco al termine di Olanda-Italia ai microfoni di Sky – partita che ha consegnato agli Azzurri il terzo posto in Nations League – “L’obiettivo dell’Inter sarà quello di riconfermarsi nella prossima stagione. Non sarà facile ma, comunque, noi ci proveremo“. L’annata appena conclusa ha dato ulteriore consapevolezza a tutto l’ambiente interista che, ora, ha grande voglia ...

... Cristian Bucchi, che è stato un ex attaccante del Catania evolentieri in Sicilia, Guido ... allenatore del Siracusa; Giovanni Marches e, ex Genoa e Catania; Mimmo Crisafulli, exdel ...... è arrivata oggi l'ufficialità di un acquisto che ha fatto esultare la piazza giallorossa:ilAntonio Russo, un beniamino dei tifosi. Conosce l' ambiente e non è scevro di motivazioni. ...Non gioca mai e a gennaio 2015al Genoa ma questa volta con il grifone l'esperienza non è ... Unvero, anche in campo e non solo fuori. Ed è giusto anche sottolineare quello che è stato da ...

Il bomber torna all'Inter: Inzaghi ha detto sì Rompipallone

Il Milan di Stefano Pioli ha controriscattato Lorenzo Colombo dal Lecce. Il giovane attaccante, dunque, farà rientro a Milano ...In casa Juventus stanno iniziando a delinearsi le strategie in vista delle prossime stagioni, l'attaccante non ha dubbi: "Conte è di casa" ...