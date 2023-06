I tre Berlusconi e la lezione che lasciano a Giorgia Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 giugno 2023) I meriti, i limiti e gli errori della lunga carriera politica di Silvio, e le lezioni che lascia a, oggi alla guida del governo. Ne abbiamo parlato con Luigi Curini, professore ordinario di Scienza politica all’Università degli Studi di Milano. Il colpo di genio TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Prof. Curini, quale bilancio si può trarre, ancora a pochi giorni dalla morte, dell’attività politica di Silvio? Quali i meriti e gli errori? LUIGI CURINI: Resterà per sempre una figura in chiaroscuro, anche se a mio avviso i meriti superano gli aspetti negativi, senza dubbio presenti. Qual è il principale merito del Cav? Sicuramente aver dato vita ad una democrazia dell’alternanza in Italia, assente fino al momento della sua discesa in campo. Senza di lui avrebbe stravinto la ...