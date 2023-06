I Rolex nel cassetto! Ecco perché in Cina vince la linea della austerità

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 giugno 2023) Via gli abiti e gli orologi costosi, i rimborsi viaggio di lusso e di intrattenimento. Le società finanziarie cinesi hanno deciso di imporre ai loro dipendenti una rigidadi– visibile e non – per seguire la politica del governo contro la disuguaglianza economica e sociale. Le misure di taglio riguardano stipendi e bonus, ma anche il modo di vestire per andare in ufficio e le spese. Secondo l’agenzia Reuters, le autorità guidano una campagna che promette di porre fine alla corruzione e spingere la crescita economica e il mondo delle finanze cerca di seguire il passo. Un cambiamento epocale, giacché i banchieri e altri consulenti del settore finanziario sono tra i lavoratori più pagati nella, e la loro ricchezza e stile di vita non è mai passato inosservato. Infatti, all’inizio dell’anno era stata promessa ...