I riconoscimenti del ‘Premio Agnes’ al giornalismo di qualità

(Di lunedì 19 giugno 2023) La giuria presieduta da Gianni Letta ufficializza i premiati, cerimonia venerdì in Campidoglio Ufficializzati idelBiagio. Gianni Letta, presidente della giuria – composta fra gli altri da Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Liguori, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Agnese Pini, Antonio Polito, Roberto Sergio, monsignor Dario Edoardo Viganò – ha comunicato i nomi dei vincitori, accompagnandoli con la descrizione dei loro meriti, durante la conferenza di presentazione nella sede Rai di viale Mazzini della cerimonia che, per la seconda volta, si svolgerà a Roma, venerdì in piazza del Campidoglio, per essere poi trasmessa il 4 luglio su Rai1 in seconda serata, con la conduzione affidata a Mara Venier e Alberto Matano, con Al Bano, Fausto Leali e Arisa ospiti speciali. ...