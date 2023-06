I problemi della riforma elettorale in Germania

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 giugno 2023) I sistemi elettorali sono un po’ come la nazionale di calcio: sessanta milioni di commissari tecnici di qua, sessanta milioni di modelli elettorali da ciascuno variamente preferiti di là. Che ognuno abbia la sua idea è in questa materia tutt’altro che patologico, perché questa varietà ha a che fare con il nucleo più intimo di un sistema, cioè la sua funzione. Se nelle democrazie ciascun parlamentare è chiamato a rappresentare, anche singolarmente preso, non solo i suoi concreti elettori, ma l’intero Paese, allora la formula che traduce in seggi la pluralità di opinioni e convincimenti politici nella società è fondamentale per far sì che il Parlamento nel suo insieme sia uno specchio fedele del popolo elettore di cui è l’espressione. E visto che ci sono, tendenzialmente, tante opinioni politiche quante persone, è logico che ciascuno si auspichi un sistema che ...