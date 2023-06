(Di lunedì 19 giugno 2023) L’inflazione dilaga anche nel Regno Unito. E per la prima volta in 500 anni dalla fondazione, i vicari dellahannontato a Re, che ne è il capo, una richiesta formale di aumento dio. Il sindacato Unite, che rapnta oltre 2.000 ecclesiastici e funzionari laici, ha chiesto un aumento del 9,5% rispetto alloo che ricevono attualmente, da pagare a partire da aprile 2024. «Mentre molti sosterranno che il loro lavoro è una vocazione, la semplice verità è che sulle loro attuali ricompense sono tra i lavoratori più poveri. Lahain banca e può permettersi pienamente di pagare al clero il modesto aumento che stanno cercando», ha dichiarato il ...

