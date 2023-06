I portieri dell’Italia per gli Europei Under 21 | tre nomi di lusso per Nicolato

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sta per partire l’Europeo21 del 2023. La competizione continentale si giocherà dal 21 giugno tra la Romania e la Georgia. A prendere parte al torneo saranno ben 16 squadre divise in quattro gironi da quattro compagini ciascuno. La manifestazione andrà avanti sino all’8 luglio di quest’anno e potrebbe regalare l’accesso ai prossimi Giochi olimpici del 2024 che si svolgeranno a Parigi (LEGGI QUI). Tra le diverse Selezioni che disputeranno l’Europeo di categoria, ci sarà anche l’Italia. La Nazionale guidata dal ct Paolo, ha staccato già da diverso tempo il pass per questa spedizione e, si spera, possa arrivare sino in fondo dopo un’annata non del tutto soddisfacente per il calcio italiano (LEGGI QUI). Inseriti all’interno del Gruppo D, gli Azzurrini dovranno vedersela con la Francia (osticissima compagine), la Norvegia e anche la Svizzera. ...