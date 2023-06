I dolori della giovane Raducanu | «Vorrei non aver mai vinto gli Us Open»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 giugno 2023) «Sono resiliente, la mia tolleranza è alta, ma non è facile. A volte penso tra me e me:nonmaigli Usche non fosse successo». Sono le parole di Emma, tennista inglese di appena vent’anni, al Sunday Times.vinse gli Usarrivando direttamente dalle qualificazioni. La Faz le dedica un articolo. Da allora, gli Usvinti nel 2021, ha lottato con gli infortuni e ora si sta riprendendo da un intervento chirurgico ai polsi e alle caviglie. «Quando hoil titolo, sono stato estremamente ingenua”, ha dettoche in un solo anno è scesa dal decimo al 130esimo posto nella classifica mondiale. Negli ultimi due anni si è resa conto che il ...