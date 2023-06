I difensori dell’Italia per gli Europei Under 21 | Scalvini leader | rebus Parisi-Udogie a sinistra

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’Italia è pronta alla battaglia. La selezione21 di Paolo Nicolato sarà impegnata nei prossimidi calcio di categoria per provare ad alzare nuovamente il trofeo continentale a distanza di 19 anni dall’ultima volta, dal 2004 che vedeva in campo due futuri campioni del mondo come Alberto Gilardino e Daniele De Rossi. Analizziamo insieme i convocati, in questo caso i. Tra i centrali, a ricoprire il ruolo deldovrebbe essere, a dispetto dell’età, Giorgio. Il centrale dell’Atalanta è stato uno dei giocatori più costanti dell’intero campionato e pare scontato un suo impiego da titolare nella difesa a tre di Nicolato. Ai suoi fianchi, almeno sulla carta, dovrebbero figurare Matteo Lovato, tornato in auge da titolare nell’ultima parte di stagione alla Salernitana, ed il ...