I concerti di Angelina Mango nel 2023 | biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono stati annunciati idinel. La cantante, figlia del celebre cantante Pino, sarà in tour prossimamente per calcare i palchi dei club della penisola e portare la sua musica in lungo e in largo. Si parte da Napoli, dovesarà dal vivo il 12 ottobre al Duel Club. Il 16 ottobre, la cantante è attesa a Roma per un evento presso Largo Venue, il 18 ottobre si esibirà a Firenze e il 19 ottobre a Torino. Il 21 ottobre sarà la volta di Bologna e il 23 ottobre è atteso a Milano per un concerto ai Magazzini Generali. A seguire, il 26 ottobre il tour fa tappa a Roncade (TV), ultimo appuntamento per ora. Idinel12 ottobre • ...