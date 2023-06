I centrocampisti dell’Italia per gli Europei Under 21 | Tonali il faro | poi tanta qualità con Rovella e Miretti

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Pochi, ma buoni. Si potrebbe riassumere in questo modo la composizione del reparto di centrocampo della nostra Nazione di calcio21 che, a breve, inizierà la sua avventura nei Campionati2023 di categoria che si disputeranno tra Georgia e Romania. Andiamo, quindi, ad analizzare gli elementi scelti dal nostro commissario tecnico Paolo Nicolato. I nostri: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio(Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò(Monza), Sandro(Milan). Solamente sei giocatori da schierare in mezzo al campo, con elementi come Fabiano Parisi (Empoli), Destiny Udogie (Udinese), Andrea Cambiaso (Bologna) e Raoul Bellanova (Inter) che sono stati collocati tra i difensori ma, se occorrerà, potrebbero dare una mano ...