“I Cazzutissimi” | De Laurentiis Propone un Nuovo Slogan per il Napoli di Garcia – VIDEO

Quello dev'essere l'esempio' Garcia: 'Una frase per i tifosi (De: 'Potresti chiamarli i'). Rispondo con i miei valori, questa squadra dev'essere umile, ambiziosa, senza ..."Lo slogan potrebbe essere questo, i". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio Derivolgendosi a Rudi Garcia nel giorno della sua presentazione ufficiale a Capodimonte. La domanda rivolta al nuovo allenatore ...La competitività a casa Deè stata sempre normale: più le cose si complicano e più ci ... Conclude con una battuta a Garcia: 'Spalletti aveva uno slogan: tu puoi chiamarli icosì ...

De Laurentiis e lo slogan per il Napoli di Garcia: "I cazzutissimi" Corriere dello Sport

Io, Il Napoli De Laurentiis è carico: “Nella mia competitività non ... Conclude con una battuta a Garcia: “Spalletti aveva uno slogan: tu puoi chiamarli i cazzutissimi così non si ammosciano”.Siparietto in conferenza tra il presidente azzurro e il nuovo allenatore con riferimento alle famose pettorine di Spalletti ...