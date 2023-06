I cattolici democratici ricordano Fausto Addesa | “La sua figura possa rappresentare un punto di riferimento”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAd un anno dalla sua scomparsa, Avellino ricorda ladi, scomparso all’età di 58 anni nel luglio del 2022 dopo aver combattuto la sua battaglia contro un male incurabile. Nel pomeriggio presso il Circolo della Stampa di Avellino, il ricordo dello storico dirigente Dc ed ex assessore provinciale al Bilancio sono stati Antonio Limone, Nunzio Cignarella, Mirella Napodano, Amalio Santoro. “L’incontro di oggi ha una duplice veste – spiega, Antonio Limone – Commemorare una memoria a un anno dalla scomparsa e fare in modo che ladiundiche incarna i valori dei. Quindi rinnovare l’impegno ...

Chi non è perfettamente in linea con il pensiero della leader, in particolare la corrente deidem , sembra avviarsi verso il cambio di casacca Il senatore Enrico Borghi, il 27 ...La comunità deirende omaggio a una figura eccezionale che ha lasciato un'impronta indelebile nei nostri cuori e nella nostra società. Fausto Addesa , un membro stimato e un leader ispiratore, ...Avellino . La comunità deirende omaggio a una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori e nella società. Fausto Addesa, un membro stimato e un leader ispiratore, che ha dedicato la sua vita ...

Avellino, i cattolici democratici ricordano Fausto Addesa ad un anno dalla scomparsa AvellinoToday

Arezzo, 16 giugno 2023 – “Saione ci prova, idee e promozione di eventi caratterizzano una scelta interculturale d’integrazione sociale. Giorni fa due iniziative che DEMOS valorizza ed evidenzia per l’ ...La parabola di Silvio Berlusconi è stata un alibi per molte culture politiche che, per via della sua presenza ingombrante, hanno rinunciato (almeno in parte) a produrre pensiero ed alimentare la vita ...