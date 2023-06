(Di lunedì 19 giugno 2023) IDopo lo sgombero delHastor, l’albergo di Firenze occupatola piccola, ihanno ispezionato l’immobile alla ricerca di tracce utili all’indagine sulla sparizione della bambina di 5 anni. Durante la maxi-perquisizione avvenuta nella giornata di domenica 18 giugno, gli inquirenti hanno trovato un’intercapedine con accesso dal giardino utilizzabile come nascondiglio, unnascosto nel sottotetto e un. Della bambina, però, nessuna traccia. Ma c’è un altro elemento che potrebbe tornare utile alle indagini: i ...

L'intervento è durato circa un'ora, poi ihanno lasciato l'area. Due donne ascoltate dagli inquirenti In mattinata ierano già tornati nella struttura per individuare due ...Vengono controllati i tombini dei pozzi neri 2023 - 06 - 13 19:02:02gli appartamenti di un palazzo Un militare ha suonato a un nominativo tra i 19 pulsanti di altrettanti ...La7.it - Proseguono le ricerche deiper ritrovare Kata , la bambina di 5 anni, scomparsa da sabato scorso a Firenze. I militari hanno effettuato nuovi sopralluoghi con i cani in uno ...

I carabinieri ispezionano l’ex hotel dove è scomparsa Kata: trovati un vano segreto e un cellulare TPI

Kata scomparsa a Firenze, cosa è stato trovato nell'hotel, la mamma: "Spero non la trovino lì" Le massicce attività delle forze dell'ordine nell'ex hotel Astor di Firenze alla ricerca di Kata proseguo ...Dopo aver ascoltato tutte le testimonianze, anche quelle dei genitori, e aver sentito in mattinata altre due donne che vivono nell’ex Hotel Astor, intorno alle 18.45 i carabinieri sono tornati nella s ...