I Btp italiani sono orfani della Bce. Ma i piccoli risparmiatori ci fanno da scudo

Leodari indica i BTpi indicizzati all'inflazione con scadenza 2024 - 2025 che andrebbero ad affiancare ilValore: "Fra i governativipenso siano importanti i titoli legati all'inflazione ...... con relative tabelle, la soluzione proposta è la 'sostituzione' dei titoli di Stato a lungo termine (in gran parte sono) con il credito d'imposta che conterrà anche il tasso di interesse dei ...Il giorno in cui venissero organizzati secondo una graduatoria di rischiosità, allora non sarebbero più tutti eguali, bensì diversi: a rischio alto i, a rischio basso i Bund tedeschi. In ...

Portafogli, ai consulenti piace il BTp e gli Etf sugli emergenti per ... Il Sole 24 ORE

Il successo di Btp Valore sta a dimostrare che è possibile usare il risparmio domestico a sostegno del debito pubblico. Ora bisogna spingere contestualmente ...Il BTp Italia novembre 2028 è un bond indicizzato all'inflazione FOI dell'ISTAT. Ecco cosa ci dice sul suo andamento futuro.