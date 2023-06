I bronzi di San Casciano trovano casa in un nuovo museo | custodirà reperti di valore eccezionale

(Di lunedì 19 giugno 2023) Idi Sandei Bagni. Oggi è stato firmato al Ministero della cultura il rogito d’acquisto del Palazzo dell’Arcipretura che passa dalla Chiesa allo Stato per diventare. L’edificio ospiterà questi e gli altriprovenienti dallo scavo del Bagno grande e dalle ricognizioni archeologiche del territorio ritrovati tra il 2020 e il 2022, che saranno esposti in anteprima nella mostra che aprirà al pubblico il 23 giugno al Palazzo del Quirinale. “Sono molto felice perché nell’immediatezza della mia nomina a ministro fui chiamato dal direttore generale Musei, Massimo Osanna, che mi segnalò l’eccezionalità di questo ritrovamento – racconta il ministro Gennaro Sangiuliano ai giornalisti dopo la firma del rogito – Gli esperti affermano che è il più ...

... Ferrara,Pietro in Casale e Cento, e per il secondo anno consecutivo il sodalizio conquista la classifica per società degli italiani Uisp della categoria esordienti con un totale di 10, 9 ...diCasciano, che nei prossimi giorni verranno esposti al Quirinale, avranno un loro museo in cui essere ammirati. Oggi è stato firmato al Collegio Romano il rogito del Palazzo dell'......al termine dell'incontro per la firma del rogito con il quale lo stato ha acquisito il Palazzo dell'Arcipretura diCasciano dei Bagni (SI) che ospiterà ie i reperti rinvenuti a...

Un palazzo del '500 custodirà i bronzi di San Casciano Agenzia ANSA

Diventerà il museo che ospiterà i bronzi e gli altri reperti rinvenuti nello scavo del Bagno grande. Presenti alla firma il ministro della cultura Sangiuliano e il vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pien ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Un immobile del 1580 sarà la nuova casa dei magnifici reperti ritrovati nel Bagno Grande e del ...