Highlights e gol Inghilterra-Macedonia del nord 7-0 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

(Di lunedì 19 giugno 2023) Glie le azioni salienti didel7-0, match della fase di qualificazione agli. Tutto facile per gli inglesi, che si concedono una goleada con la tripletta di Saka e alla doppietta di Harry Kane. Splendida la seconda rete dell’esterno dell’Arsenal, che con un controllo a seguire si apre la strada per il gran tiro di controbalzo sotto la traversa. A completare il lavoro ci pensano Rashford, beniamino di casa ad Old Trafford, e Phillips.a punteggio pieno. SportFace.

Lecco-Foggia 3-1, gol e highlights: lombardi promossi in Serie B dopo 50 anni Sky Sport

L’Argentina batte 2-0 l’Indonesia allo Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta in amichevole. L’Albiceleste vince ancora nonostante le tante assenze dei big e chiude la stagione. La squadra di Scal ...VIDEO / Gol Lecco-Foggia 3-1: i gol e gli highlights del match Storica promozione per il Lecco, che, dopo 50 anni e un giorno, ritrova la Serie B. La squadra di Foschi raggiunge il traguardo battendo ...