Highlights e gol Francia-Grecia 1-0 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

(Di lunedì 19 giugno 2023) Glie le azioni salienti di1-0, match diaglidel. In una partita dominata ma ostica, i francesi sbloccano il risultato solo al 55? su calcio di rigore dopo un fallo di Mavropanos su Griezmann: dagli undici metri Mbappè segna il gol vittoria solo al secondo tentativo, dopo l’intervento del var sulla parata iniziale di Vlachodimos. Nel finalein 10 per il rosso a Mavropanos. SportFace.

Lecco-Foggia 3-1, gol e highlights: lombardi promossi in Serie B dopo 50 anni Sky Sport

Slovenia - Danimarca 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quarta giornata del Gruppo H di Qualificazioni Euro 2024.L’Argentina batte 2-0 l’Indonesia allo Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta in amichevole. L’Albiceleste vince ancora nonostante le tante assenze dei big e chiude la stagione. La squadra di Scal ...