Hermès | Metaverso | casa di produzione Cucinotta | I migliori amici? i diamanti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un'imprenditrice istintiva, così si definisce Maria Grazia, una cicala che usa i soldi per far star bene gli altri. Il suo bene più prezioso è la: "Se hai quella, non devi temere nulla nella vita" racconta a Il Giornale.it

(Immagine e grafica: Netcomm) Tra le aziende che stanno sperimentando con ilspicca Nike , che con Decentraland e Roblox non solo ha ottenuto risultati per il posizionamento del brand ma ha ...(Immagine e grafica: Netcomm) Tra le aziende che stanno sperimentando con ilspicca Nike , che con Decentraland e Roblox non solo ha ottenuto risultati per il posizionamento del brand ma ha ...