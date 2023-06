(Di lunedì 19 giugno 2023) "Più ancora che il crimine e il modo in cui è stato perpetrato, l’inatteso, nella terribile aggressione di Annecy, sta nella personalità dell’che ha protetto i bambini” scrive il filosofo francese Robert Redeker. “, questo, è il personaggio filosoficamente più significativo di questo evento, perché incarna 'la meravigliosa visita', titolo di uno degli ultimi film di Marcel Carné. Cattolico, credente, praticante, ex capo scout, pellegrino pedestre che marcia di cattedrale in cattedrale, appassionato del patrimonio religioso del nostro paese, questo giovane, che sembra uscito direttamente da un libro di Charles Péguy, riassume in sé l’insieme dei tratti antropologici detestati dall’ideologia dominante. Rappresentantedel cattolicesimo francese, è il tipo umano che la galassia progressista vorrebbe ...

D'Anselme ha affrontato disarmato il siriano che ha pugnalato i piccoli in Francia. Tre restano gravi. Video dell'attacco oscurato.Strage evitata grazie soprattutto all'24enne che ha messo in fuga il siriano: è, cattolico praticante in pellegrinaggio tra le cattedrali con la passione della fotografia. Tra le "divise" ...Gravi due bimbia Sky tg24: "Non mi sento un" "Non mi sento un, credo che ogni francese avrebbe reagito così e dovrebbe farlo", ha detto ai nostri microfoni prima di partecipare a una ...

“Henri, eroe ordinario e incarnazione della Francia profonda” Il Foglio

Il tempo era bello ad Annecy lo scorso giovedì mattina e molte famiglie erano uscite di casa per passare qualche momento all’aperto. Mentre i più grandi erano a scuola, i piccoli erano in piazza. Il r ...Non sono più in pericolo di vita le vittime dell'aggressione di due giorni fa in un parco di Annecy dove un rifugiato siriano ha accoltellato quattro bambini tra i due e i tre anni e due adulti. La pr ...