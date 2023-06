Hayao Miyazaki | tornano al cinema i capolavori dello Studio Ghibli

Leggi su zon

(Di lunedì 19 giugno 2023) I fanpossono gioire! No, non stiamo parlando de del nuovo film di, “How do you live”, che arriverà nella sale giapponesi il 14 luglio 2023, di cui non si praticamente nulla per volontàstesso, il quale non ha voluto neanche rilasciare il trailer della sua ultima attesissima fatica, arrivata dopo dieci anni esatti da “Si alza il vento” (2013). Non si sa ancora quando sarà possibile vedere “How do you live” in Italia, tuttavia un’iniziativa firmata da Lucky Red “Un mondo di sogni animati”, la quale ha riscosso un incredibile successo lo scorso anni, che riporta alalcuni deifirmati da ...