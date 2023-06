(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) –. Lo scrittore anglo-pakistano, ricoverato ada 6un malore accusato alla fine del 2022, si appresta a lasciare l’Italia., dal suo diario su Twitter, annuncia che è imminente il trasferimento in una struttura londinese, dove proseguirà le terapie. “Dal mio incidente di dicembre, che mi ha lasciato senza l’uso delle mani e delle gambe – un notevole disagio – scrivo grazie alla dettatura un diario settimanale, che voi tutti leggete e a cui rispondete con tanto amore. Mi avete tenuto in vita”, scriveprima dell’aggiornamento più recente. “Le cose stanno migliorando. Sicuramente partiremo martedì e torneremo finalmente a. Stranamente ci ...

torna a Londra. Lo scrittore anglo - pakistano, ricoverato a Roma da 6 mesi dopo un malore accusato alla fine del 2022, si appresta a lasciare l'Italia., dal suo diario su ...Amore, tradimento, incesto' con Amin Maalouf e(2004), 'Non capisco il mondo arabo' (2006), 'Partire' (2007), 'L'uomo che amava troppo le donne' (2010), 'Fuoco' (2012), 'L'ablazione' (...Doctorow, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, David Byrne, Colum McCann, Michael Chabon, Elizabeth Strout, Donna Tartt,, Nicole Krauss, Junot Diaz, Rachel Kushner, Don DeLillo, Erica ...

Hanif Kureishi torna a Londra dopo 6 mesi di ricovero a Roma Adnkronos

Martedì lo scrittore e sceneggiatore inglese Hanif Kureishi ha condiviso su Twitter una sua foto assieme al personale dell’ospedale Santa Lucia di Roma, specializzato in neuroriabilitazione, dove è st ...Lo scrittore sarà ricoverato in un ospedale londinese, sempre accompagnato dalla moglie italiana Isabella. Il post su Twitter in cui annuncia il «rientro a casa» ...