Halle | martedì Sinner affronta Gasquet live alle 12 in tv | per Sonego c' è Karatsev

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono due gli azzurri al via nel "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. Jannik, n.9 del ranking e quarto ...

Il match dicon protagonista Sinner adsarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. 'Bisogna adattarsi velocemente perché la stagione sull'erba non dura molto, l'anno scorso ...Il russo e il canadese vincono in due set su Harris e Giron Prima giornata adper il Terra ... Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, in attesa di Jannik Sinner che debutterà domani,20 ...Sono due gli azzurri al via nel "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. Jannik Sinner , n.9 del ranking e quarto favorito del seeding, deve vedersela con il francese Richard Gasquet, n.49 ATP, che ha festeggiato la scorsa settimana a Stoccarda battendo ...