Hacker scatenati nel 2022. L'Italia tra i bersagli principali

(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - Un anno vissuto pericolosamente, con i settori energetico e sanitario i più a rischio di attacco informatico. Ilha visto a livello globale un deciso aumento di attività malevole ai danni di settori governativi e infrastrutture critiche. L'è risultata tra i Paesi maggiormente interessati dalla diffusione generalizzata di malware e da attacchi cibernetici mirati, specie in danno del comparto sanitario e di quello energetico". È quanto emerge dall'ultima Relazione annuale al Parlamento dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza. In particolare, Csirt, il Computer emergency response team, l'anno scorso "ha trattato 1.094 eventi cyber. Di questi 126 hanno avuto un impatto confermato dalla vittima". Dall'analisi e dalla successiva classificazione dei 1.094 eventi cyber - spiegano i curatori del report - è stato ...