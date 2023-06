Ha insegnato calcio anche stasera E ora | Mentana scatenato | terremoto all' Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'si prepara per il mercato. A quanto pare, dopo la finalissima di Champions è tempo di partenze. Skriniar lascerà i nerazzurri per andare a Parigi, mentre altri big potrebbero fare le valigie. Ci sono problemi di cassa, storia nota, ma i tifosi speravano in un miracolo dell'ultimo secondo. Che non c'è stato. Così si fa un gran parlare della possibile cessione di Brozovic. E così proprio uno dei nomi più importanti della squadra nerazzurra potrebbe lasciare la Pinetina con un'entrata pesante nelle casse dell'che permetterebbe di fare mercato. Ma Brozovic è un pilastro nerazzurro e così Enricoha deciso di dire la sua sui social: "Cari tifosi dell', in un brano dell'immortale "Non al denaro non all'amore né al cielo" di Fabrizio De André il suonatore Jones chiede al mercante di liquore "tu che ...