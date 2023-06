Gusto e tradizione | a Schilpario torna la sagra della spalla

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 giugno 2023). Sabato 24 giugno 2023 asi terrà la. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, animerà il centro del paese. L’intera Via Padre Maj sarà addobbata con una tavola da oltre 800 posti, dove tutti potrete gustare la famosae altre delizie scalvine. Il menù includerà la, polenta, patate, formaggio locale e crostata. Il costo è di 20 € (con sconti per i soci Atiesse). Alle ore 17:00 aperitivo in piazza con il Gruppo Curnagì. La cena inizierà alle 19.00 e terminerà alle 21.00. Durante tutta la serata i commensali saranno allietati dalla musica delle fisarmoniche. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Palazzetto dello Sport. Antichissima è la consuetudine, in alcune aree alpine, di conservare la frazione ...