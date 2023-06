‘GuitarSciò – Live & Expo 2023’ | il festival della chitarra tra concerti ed esposizioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 10.30 presso la Sala GiuntaProvincia di Salerno (Palazzo Sant’Agostino, via Roma n. 104), la conferenza stampa di presentazione di “GuitarSció –2023”, il. Novità dell’edizione 2023 tre giorni di eventi all long day, con apertura alle ore 10.30 fino a mezzanotte, traserali, masterclass musicali e clinics con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale, presentazioni di demo, showcase di album di artisti, spazi di confronto per artisti emergenti, aperitivi in musica,di strumenti musicali ed area food, in programma il prossimo 7, 8 e 9 luglio a Battipaglia. Il programma dettagliato ...