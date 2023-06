Guerra in Ucraina | Russia usa i carri armati kamikaze | impiegate 4 tonnellate di esplosivo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nuova tattica diper Mosca. Come fa sapere il ministero della Difesa le forze russe hanno provato a far saltare in aria in remoto un carro armato per distruggere una postazione militare. In un post su Telegram, il dicastero ha spiegato che sono state usate 3,5di Tnt e 5 bombe Fab-100 da cento chili. L'operazione è stata condotta da un comandante con il soprannome di ‘Bernaul'. Il blogger militare russo Voennyi Osvedomitel ha condiviso un video del canale filo russo Romanov di riprese di un drone in cui si vede il tank detonare. Ma perché è finito su una mina prima di raggiungere l'obiettivo a Mariinka, nella regione di Donetsk. “È stato inviato un carro armato, ma non ce l'ha fatta” l'analisi delle immagini. Nel frattempo le autorità ucraine hanno dichiarato di non avere ...