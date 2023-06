Grimaldi Lines | le perle del Mediterraneo in tutto comfort con prezzi flessibili

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Mare Nostrum”: così chiamavano ilgli antichi Romani per sottolineare il proprio predominio sulle acque e così è per, che con quindici navi di ultima generazione accompagna i suoi ospiti in pienoe rispetto dell’ambiente verso le principali destinazioni di interesse nazionale e internazionale dell’area. Sono infatti sette le linee marittime per la Sardegna, quattro per la Sicilia, due rotte per la Spagna, quattro per la Grecia, tre per la Tunisia. Servizi eper i clienticoccola i suoi passeggeri fin dall’accoglienza a bordo, affidata a equipaggi professionali appositamente formati, e prosegue con l’ampia scelta di servizi disponibili sulle navi: tutti modernissimi traghetti e cruise ferry pensati per una ...