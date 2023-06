Grillo torna sulle polemiche sulle ‘brigate di cittadinanza’ e ironizza | “Hanno avvistato un anziano che riparava tombini Fermatevi”

(Di lunedì 19 giugno 2023) A due giorni dal comizio di Roma e a poche ore dalla direzione Pd in cui si discuterà anche della partecipazione di Schlein alla manifestazione M5s, Beppe“brigate di cittadinanza” chefatto insorgere una parte dei dem. E in una video: “Per favore, era una boutade. Possibile che prendete tutto sul serio? Arrivano notizie drammatiche: è statoun pensionato di 74 anni che stava aggiustando seidi notte con il passamontagna. Un albanese con la cazzuola ha messo a posto otto marciapiedi nella notte con il passamontagna” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, i ritorni e le sparate', si legge nel fondo. Subito sotto troviamo la discesa in politica ... In spallaprotagonista Silvio Berlusconi ('La politica prima e dopo Berlusconi' e 'L'eredità ...Quando Beppesul palco e si prende la scena si assiste a una conseguenza inevitabile: il dibattito politico s'infiamma e si alimenta un duro scontro tra i principali partiti del nostro Paese. Così è ...Una adunata del Movimento Cinque Stelle, uncheper riprendersi la scena, baci e abbracci tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, la seconda arrivata in segno di apertura verso i grillini. ...

Beppe Grillo torna sul palco del Movimento 5 Stelle a Roma: Fate ... Fanpage.it

Grillo inguaia Schlein, la Direzione del Pd, la riforma della giustizia, Galliani entra in politica, l'incontro Usa-Cina. La rassegna stampa ...L'uscita del comico sulle brigate di cittadinanza scatena le polemiche anche tra i Cinque Stelle: "Ha sporcato l'immagine della piazza. Battute vergognose a spese dei cittadini" ...