Grillo | brigate cittadine? Fermatevi era una boutade!

Come valuta le parole disulle 'di cittadinanza' "Certamente fuori luogo ma rimane una battuta, io non ci ho visto nulla di particolare. Polemiche sul nulla, in questo c'è morbosità". ...Inizia così il video che Beppeha lanciato su Twitter in risposta alle polemiche scoppiate dopo l'invito di sabato, rivolto alla cittadinanza, a mettere in piedi le "cittadine": gente ...A non essere piaciute nel Pd sono soprattutto le parole di Beppe, che ha parlato di "di cittadinanza" e passamontagna: anche per questo Alessio D'Amato, ex candidato alle regionali del ...

“Brigate di cittadinanza”, dopo le polemiche Beppe Grillo posta una foto in passamontagna Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Fermatevi!! Era una boutade. E' possibile che prendiate tutto sul serio Anche i giornali hanno esagerato un po'. Fermatevi!". Inizia così il video che Beppe Grillo ha lanciat ...Con le dimissioni dall'assemblea nazionale del consigliere della Regione Lazio D'Amato, anche altri esponenti hanno manifestato perplessità sulla vicinanza al partito di Conte e Beppe Grillo ...