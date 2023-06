Gpa | inizia la discussione in Aula Grimaldi Avs | «Meloni ipocrita | farebbe arrestare Elon Musk | padre grazie a reato universale?»

(Di lunedì 19 giugno 2023) La deputata Carolina Varchi, relatrice della proposta di legge per rendere «perseguibile ildi maternità surrogata che sia commesso all’estero da un cittadino italiano», introduce la, in, il 19 giugno. Superato l’iter della commissione Giustizia, il testo dovrà passare il vaglio dell’Assemblea della Camera e poi approdare in Senato. Si tratta, secondo Fratelli d’Italia, di bloccare «una delle contraddizioni più pericolose dell’epoca moderna, l’utero in affitto». Così lo definisce la deputataana, Marina Marchetto Aliprandi. Come primo intervento delle opposizioni, tuttavia, c’è quello di Riccardo Magi: «La proposta di legge Varchi è un obbrobrio». Il segretario di +Europa ripudia l’interventole di Varchi: «Si dice che non c’è alcuna volontà di ...

La deputata Carolina Varchi, relatrice della proposta di legge per rendere "perseguibile il reato di maternità surrogata che sia commesso all'estero da un cittadino italiano", introduce la discussione,...La maggioranza al governo vuole renderla un reato perseguibile in Italia anche se commesso ...Siil primo del mese con i Pride a Napoli, Bologna, Lecce, Siracusa, Ragusa, Favignana e ...trascrivere più i certificati di nascita dei figli nati all'estero con la gestazione per altri (la,...

Gpa, inizia la discussione in Aula. Grimaldi (Avs): «Meloni ipocrita ... Open

Davide e Davide, due papà, ci raccontano la loro storia a piazza Montecitorio nel giorno in cui parte il cammino della legge che vuole far diventare la ...Oggi inizia alla Camera la discussione sul disegno di legge sulla ... potrebbe mandare in carcere chi nel tempo ha fatto ricorso alla gestazione per altri (la Gpa), infatti, sono tanti, ed è stata ...