Gp del Canada | Leclerc è quarto | “La miglior Ferrari della stagione”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lasfiora il podio al Gran Premio die alla fine arriva quarta e quinta (leggi qui). Ai piedi si piazza Charles, che a marginegara dichiara: “E’ stata una gara positiva con la”. Poi aggiunge: “Questo mi fa ritrovare il sorriso ma ilposto non è quello che voglio. Siamo contenti, ma già pensiamo a domani perchè dobbiamo ancora recuperare terreno. Il feeling con la vettura è stato buono e la giornata è stata positiva. Non serve tornare sulle qualifiche”. Conclude, come riporta l’Ansa. (foto@Scuderia-Twitter) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

...i tifosi di Fernando Alonso avrebbe potuto immaginare un inizio di stagionegenere da parte... InAlonso ha replicato il piazzamento d'onore conquistato a Monte Carlo, cancellando anche ...Tv8: GP, la gara automobilistica di Formula 1 sul Circuito di Montréal, sull'isola artificiale di Notre - Dame, ha registrato. 0.000.000 spettatori. Share0.00 % . Nove: Little Big Italy ,...F1 2023, GP: Sergio Perez nelle retrovie VERSTAPPEN INDIFFERENTE Sulla crisi di Perez un'... Molto meno interessato al momentomessicano pare essere Verstappen , il quale ha liquidato così la ...

F1, GP Canada: Verstappen vince ed eguaglia Senna. Leclerc 4° e Sainz 5° Sky Sport

Le qualifiche del GP del Canada hanno confermato la crescita di Mercedes. Dopo gli aggiornamenti portati in pista a Monaco ed il doppio podio conquistato a Barcellona, il team di F1 di Brackley ha ...MAX VERSTAPPEN: VOTO... A PIACERE Business As Usual per l'olandese anche in un weekend "grandi numeri" per l'olandese che pareggia Senna e per la Red Bull (cento di... queste vittorie). Ben lontani da ...