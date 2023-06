Al fianco di Ayrton C'è modo e modo, di raggiungere il numero di vittorie di Ayrton Senna . Alain Prost , ad esempio, a quota 41 ci arrivò in Messico, nel 1990 e prima del brasiliano, senza poter ......ricco di spunti Il Gran Premio delha lasciato in eredità al Circus della Formula 1 - che dopo una settimana di stop si ritroverà in Austria, casa Red Bull, ad inizio luglio - diversi...Strasburgo, 17 giugno 2023 "Ci sonoche non dovrebbero avere colore politico, poichè vanno ben oltre l'appartenenza a un partito, a ... in modalità diverse: Stati Uniti,, Sud Africa, Russia, ...

GP Canada: i 5 temi del fine settimana Autosprint.it

MAX VERSTAPPEN: VOTO... A PIACERE Business As Usual per l'olandese anche in un weekend "grandi numeri" per l'olandese che pareggia Senna e per la Red Bull (cento di... queste vittorie). Ben lontani da ...Il dollaro canadese torna protagonista dei mercati valutari nella settimana in cui la Bank of Canada (BoC) ha aumentato il suo tasso overnight al massimo degli ultimi 22 anni: 4,75%. E ...