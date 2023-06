Governo | Ronzulli | ' noi saldamente in campo | mai in dubbio sostegno ad esecutivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Siamoinper tradurre in realtà il testamento politico di Berlusconi”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Liciain un'intervista a Libero. “Forza Italia era la sua creatura, lo scrigno prezioso la cui ricchezza sono le battaglie condotte in questi 29 anni – sottolinea - Come ha detto sua figlia Marina, era una delle maggiori realizzazioni del presidente. Se non continuassimo nel solco che ha tracciato lui, se ammainassimo la bandiera degli ideali che lo hanno spinto a scendere inper il bene del Paese, non onoreremmo la sua memoria e non onoreremmo i milioni di italiani che in questi anni non hanno mai fatto mancare il loro”. “Sono stati mesi non facili, anche a causa della salute del presidente che andava gradualmente ...